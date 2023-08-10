مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعرض 14 فيلمًا عالميًا في دورته الـ 45

الوكيل الإخباري-

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في إطار التحضيرات لدورته الـ45، التي تقام في الفترة من 15 حتى 24 نوفمبر المقبل، يسعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأهداف عديدة بينها عرض أحدث الأفلام العالمية الفنية التي شاركت في أكبر المهرجانات السينمائية وفازت بجوائز مرموقة وحازت إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، إذ يرى المهرجان أهمية تقديم تلك الأفلام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجمهوره الكبير.تتناول تلك الأفلام موضوعات عدة ما بين الشخصي والعام، وتأتي من مناطق جغرافية متعددة، لكن ما يميزها هو اختلاف كل فيلم في أسلوبه الفني في حكي قصته أو تناول موضوعه، وهذا واحد من المعايير الأساسية للمهرجان في عملية اختيار الأفلام، ويسعد المهرجان اليوم الإعلان عن عدد من تلك الأفلام.