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الإثنين، 31-07-2023 01:59 م

قصة قد تعرفها لأول مرة عن عادل امام

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الوكيل الإخباري- قال الماكيير محمد عشوب إنه عمل مع النجم عادل إمام في معظم أفلامه، بداية من الأفلام التي أدى فيها الأدوار الثانية أمام الفنانين حسن يوسف ورشدي أباظة وغيرهما.

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وأضاف خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "أول فيلم لعادل إمام بطولة كان فيلم غاوي مشاكل، وهو اختارني أكون الماكيير علشانه، وكان أجره في الفيلم 5 آلاف جنيه".


وتابع: "لما الفيلم إتعرض وكسر الدنيا سألني نعمل إيه، قلت له الخمسة يبقى قدامها أصفار يعني 50 ألف جنيه، وفعلا في الفيلم التالي طلب 50 ألف جنيه وكان المنتج لبناني".


أوضح محمد عشوب أنه أطلق اسم عادل على ابنه بسبب حبه للفنان عادل إمام، وكان ينوي تسمية المولودة سارة على اسم ابنة عادل إمام إذا وضعت زوجته طفلة.

 

في الفن


 




 

 


 

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