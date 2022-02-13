موسيقى سليم عساف في اكسبو دبي

الوكيل الإخباري - شهدت ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، الأربعاء الماضي، حفل تخريج مبهر للطلاب والطالبات من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، وكلية الشرطة في أبو ظبي، وأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة الى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الوازنة .

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وتزامن هذا الحفل مع العيد الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدث دبي اكسبو، اضافة الى تخريج ثلاثة دفعات من الشرطة.

وقدم الفنان اللبناني الشامل سليم عساف، بالتعاون مع شركة memories المنظمة لهذا الحفل لصاحبها الاستاذ وائل جابر، عمل فني ضخم تم إنتاجه وعزفه 76 عازفاً من الفيلهارمونك اوركسترا في بودابست، وتم تسجيل تفاصيل القصة التي كتبها عساف خصيصاً للعرض بصوت الفنان الكبير جهاد الأطرش.

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