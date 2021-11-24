ميريام فارس تحيي زفاف ولي العهد العُماني - فيديو

الوكيل الإخباري - أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفل زفاف السيد ذي يزن ولي العهد العماني ابن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وفق ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" حيث نشرت فيديو من الحفل.



وأضافت معلقةً بقولها: "شرف كبير لي أن أحيي حفل زفاف السيد ولي عهد السلطنة العمانية صاحب السمو ذي يزن نجل جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم والسيدة الجليلة عهد بن عبدالله البوسعيدية على صاحبة السمو ميان آل سعيد حفظكم الله. أطيب التمنيات للعروسين وتحية إجلال وتقدير لجلالة السلطان المعظم وحرمه السيدة الجليلة على حفاوة استقبالهم وحسن ضيافتهم وكرمهم اللامتناهي".

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