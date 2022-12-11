ميشال حوراني يفجر مفاجأة عن نهاية مسلسل ستيلتو

الوكيل الإخباري-حلّ الممثل اللبناني ميشال حوراني ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وأبدى رأيه بتعريب المسلسلات التركيّة.



في التفاصيل، فقد رفض ميشال حوراني الهجوم على تعريب المسلسلات التركيّة قائلاً: "أنا مع أي عمل يساهم بانتشار الممثل اللبناني عربيّاً، ويبقى للمشاهد القرار بتقبّل الحبكة والأحداث أو رفضها".



وعن تجربته في مسلسل "ستيلتو" الّذي يحظى بمتابعة الجمهور العربي عبر المنصّات الالكترونيّة، أعلن ميشال حوراني أن العمل يتألّف من 90 حلقة. وفجّر مفاجأة غير مُتوقّعة عن نهاية مسلسل "ستيلتو" بالقول إن نهاية النسخة العربيّة مختلفة عن نهاية النسخة التركيّة، وبالتالي سيتفاجئ الجميع بهوية القاتل والمقتول ضمن أحداث العمل .

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وتدور احداث مسلسل Stiletto حول بعض الاصدقاء الذين التقوا بعد انفصال استمر لسنوات، وتبدأ احداث المسلسل في الماضي عندما كان الاصدقاء لا يزالون أطفالا وبشكل أدق في مباني المدرسة التي درسوا فيها حيث تعرضوا لأحداث مأساوية بعدما انشغل به كل منهم في حياته الشخصية، بعد سنوات قليلة، يلتقي الأصدقاء الثمانية ، الأمر الذي يعيد المشاكل السابقة مرة أخرى، حيث يُقتل شخص في حفلة أقيمت في قصر رجل أعمال في ظرف مثير وغامض ، ويلعب ميشال حوراني فيه دور " رامي " المحقق ، وتم التقاط قصة المسلسل من العمل التركي الأصلي الذي كان بعنوان “Ufak Tefek Cinayetler”، أو “Little Crimes” الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017.





