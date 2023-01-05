الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 11:59 ص

مي العيدان تهاجم شيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها قبل أيام وهي ترقص في أحد أماكن السهر اللبنانية، رفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها الصغرى.

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وأوضحت مي العيدان من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب أن تصرف شيرين لم يكن لائقا ولا أخلاقيا.
وسخرت مي العيدان من رقص شيرين عبد الوهاب الذي وصفته بالجريء: "إيه الحركات دي يا شيرين حد ينادي منة شلبي من على القهوة،الرقص لا تعليق نهائيا أوفر أنتو متأكدين أنها تعالجت؟والله أتوقع أنها ما تعالجت، المزاج شكله عالي بلبنان، مريتي بفترة زي الهباب بس مو لهالدرجة".

وأشارت مي العيدان ساخرة إلى حفل شيرين القادم في الكويت، لافتة إلى أنها ليست في كامل وعيها حاليا فماذا ستفعل خلال الحفل وقالت: "الله يستر من حفلك الجاي بالكويت، يا ترى مزاجك هيكون عالي بردو ولا لا بنشوف الله يستر".

 

ليالينا 

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