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شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 12:02 م

نادر الأتات على متن سفينة النجوم - صورة

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الوكيل الإخباري - مرة جديدة، تقلع سفينة النجوم ستارز أون بورد مع النجم اللبناني نادر الأتات وكوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي في انطاليا – تركيا بين ٢٨ و ٣١ من شهر آب/أغسطس الجاري.

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ويشارك نادر الأتات في ستارز أون بورد منذ سنوات، ودائمًا ما يشعل الأجواء بحضوره المميز والحماسي، وعن هذه المشاركة كتب نادر: “مشتاقين الموعد قرَّب لاقونا بأنطاليا . 


ومن المتوقع أن يقدّم نادر أمام الجمهور باقة من أجمل أغنياته بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “حلّي عنا”، كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

وحقق كليب حلّي عنا الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.


وكانت أغنية حلّي عنا قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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