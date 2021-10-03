نادية الجندي​ تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية نادية الجندي مجموعة من الصور من جلسة تصوير حديثة لها وتظهر نادية محافظتها على قوامها الرشيق بفستان أبيض ضيق، يزينه حزام.
وتبهر نادية الجمعي باستمرار برشاقتها وجمالها وحفاظها على شبابها الدائم.
New #summer_2021#اخر_ايام_الصيفية 🤍🖤#نادية_الجندي #nadia_elgendy— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) October 2, 2021
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Photography 📸 @Mahmoudraouf71 pic.twitter.com/kEK6ihP5L9
المصدر - الفن
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