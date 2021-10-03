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الأحد، 03-10-2021 11:02 ص

نادية الجندي​ تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية نادية الجندي مجموعة من الصور من جلسة تصوير حديثة لها وتظهر نادية محافظتها على قوامها الرشيق بفستان أبيض ضيق، يزينه حزام.

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وتبهر نادية الجمعي باستمرار برشاقتها وجمالها وحفاظها على شبابها الدائم.

 

 

المصدر - الفن 

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