ريهام أيمن تشارك صور مع ابنتها في أول أيام المدرسة - شاهد

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي عن مجموعة من الصور العفوية مع ابنتها ليليا في أول أيام الدراسة.



ونشرت ريهام الصور عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، وظهرت الطفلة فيها بملابس المدرسة الخاصة مع حقيبتها والماسك البلاستيكي يغطي وجهها للحماية من فيروس كورونا وعلّقت ريهام على الصور قائلةً: "اليوم هو أول يوم دراسة، أتمنى لك عالماً من السعادة فتاتي الحلوة، أتمنى لك وقتاً ممتعاً في المدرسة".



وكان النجم شريف رمزي قد ذكر أنه سجّل طفليه رمزي وليليا في المدرسة نفسها التي تلقى فيها دراسته خلال فترة طفولته ومراهقته.

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