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الأحد، 03-01-2021 03:21 م

نادين تحسين بيك تكشف سبب غيابها عن جنازة حاتم علي

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية نادين تحسيب بيك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" سبب غيابها عن جنازة المخرج حاتم علي.

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حيث انها نشرت صورة تجمعها بالراحل حاتم علي وارفقتها بتعليق قالت فيه : "لكل الي سألوني سبب عدم وجودي بجنازة المخرج والاستاذ حاتم علي.. رح جاوب وبصراحة..ما كان عندي القدرة والقوة اني كون .. ولحد هي اللحظة ما قدرت حتى اني شوف أي فيديو من تشييعو.. كل انسان بعبر عن حزنه بطريقته..وبالمحصلة الي بقلبي مارح يتغير ولا يزيد أو ينقص ان كنت أو لا.. وقيمة حاتم علي لا رح تزيد ولا تنقص بوجودي أو عدمه.. الي راح حاتم علي ويكفي نقول حاتم علي لنلخص كل القيمة والروعة والاستثنائية بالإضافة للشغف الي كان هو المحرك الأساسي للسحر الي تركه وراه وهاد الإرث العظيم الي تركلنا اياه.. خسارة لألنا نحن السوريين كلنا .. المخرجين المهمين ببلدنا للأسف بينعدو على أصابع اليد الواحدة .. كنا بحاجتك ولا زلنا.. وكان لسا عندي أمل تجمعني فرصة جميلة بعمل اتشرف فيه معك واستمتع وسلطن.. بس اليوم شكلك قررت ترتاح وتروح وتتركنا.. الله يرحمك عم تطلع من قلب كل واحد فينا .. مو مجرد كلمة يا استاذنا .. نام وارتاح نحن حنضل نحبك ونشتقلك ونفقدلك .. والأكيد انك اليوم بمكان أجمل وأنضف وأسما .. مكان بيشبهك"

 

 

المصدر : الفن 

 



 




 

 


 

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