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الإثنين، 22-01-2024 01:00 م

ناقدة فنية تردّ بقوة على منتقدي ظهور نجاة الصغيرة في حفل Joy Awards

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الوكيل الإخباري - ردّت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على منتقدي ظهور الفنانة نجاة الصغيرة في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، فقالت: "ظهور نجاة الصغيرة كان مناسب جداً، ده حفل بيكرّم فنانة على تاريخها وقيمتها، وإحنا مكرّمنهاش".

أما عن تعثّر نجاة الصغيرة على المسرح، فعلّقت ماجدة قائلةً: "أم كلثوم كانت بتقع على المسرح وليها صور وهي واقعة، وكانت بتبدأ الحفلة وهي قاعدة، إيه مشكلة الناس يا ريت بيقولوا وجهة نظر، وكل الناس كانت فرحانة بظهورها، وأنا شفت حفلات لميادة الحناوي وقعت فيها على المسرح وهي أصغر من نجاة الصغيرة بكتير، وارد جداً الواحد يتعثر".

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وأضافت ماجدة خير الله عن عدم قدرة نجاة الصغيرة على الحديث على المسرح، قائلةً: "وليه تتكلّم؟ هي لازم تقول خطبة؟ شيرين لما بتتكلم الناس بتقولها غنّي بس، ونجاة عمرها ما كانت بتتكلم كانت بتغنّي بس ، والمطرب مش مفروض يطلع يتكلّم ويقول خطب، عمرو دياب قال في الحفلة أنا بعرف أغنّي ولكن مبعرفش أتكلم".

 

لها 

 

 




 

 


 

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