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الخميس، 28-09-2023 05:05 م

ناقدة فنية تهاجم ياسمين صبري: "لا تملك موهبة التمثيل"

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الوكيل الإخباري- شنّت الناقدة الفنية ماجدة خير الله هجوماً حاداً على الفنانة ياسمين صبري، بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

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وأشارت خير الله في منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" إلى أن ياسمين تحاول أن تبدو مثقفة في لقاءاتها التلفزيونية، ولكن الأمر يتحول إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بجانب عدم امتلاكها موهبة التمثيل.

وقالت ماجدة في منشورها: "ياسمين صبري سيدة جميلة، ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امرأة جميلة فقط، وهي تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة، فيتحول الأمر إلى سخرية".


وأضافت: "تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة أهم بكثير، وأبقى من الجمال، لو عايزة تكمّل في التمثيل يبقى لازم تبذل جهد مضاعف، ربما تحقق شيئاً ما في هذا المجال".


وجاء هجوم ماجدة خير الله على ياسمين صبري بعد تصريحات الأخيرة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، والتي قالت فيها: "أنا أتحب جداً، ودي حقيقة عرفاها كويس، ومش كل الناس بتقدر تيجي تكلّمني، أنا فلسفتي في الحياة إن الحياة جميلة، الناس مشكلتها إنهم بيهملوا نفسهم، وبيشتكوا من سوء حال الدنيا، وسوء الحظ... والبني آدم عبارة عن براند ماشي على الأرض، أنا بمارس اليوغا لمدة 70 دقيقة، وكارديو ووزن لمدة ساعة ونص في اليوم".

 

لها


 




 

 


 

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