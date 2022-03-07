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الإثنين، 07-03-2022 03:53 م

نانسي عجرم تعيد النجاح مع سمير سرياني في لبنان

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الوكيل الإخباري - أعلمت  نانسي عجرم جمهورها إنهاءها تصوير 3 كليبات غنائية جديدة ليكون هذا سبب اختفائها عن الجمهور خلال الفترة الماضية.

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بعد نجاحهما معاً خلال كليبها الغنائي الأخير "سلامات" الذي حقق ملايين المشاهدات فور عرضه، لم تتردد نانسي في تكرار التعاون بينهما خلال كليباتها الجديدة، حيث أن نانسي أنهت تصوير كليب "بدي حد حبو" و "ما تعتذر" تحت إشراف المخرج سمير سرياني حيث صُوّرا في لبنان قبل أيام.

 

نواعم

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