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الأربعاء، 07-10-2020 10:57 ص

نجلاء بدر تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. صورة

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، حقيقة ما تم تداوله عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت أنها أجرت مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما شعرت مؤخراً ببعض التعب، وظهرت أعراض منها السعال، وهو ما دعاها لإجراء التحليل لتطمئن على حالتها.

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ونشرت على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة نتيجة المسحة، وعلقت عليها بقولها: "أول مرة أعمل تحليل covid 19 والحمد لله طلعت سليمة.. النتيجة سلبية.. كان عندي كحة ناشفة بس وبعد التحاليل والأشعات كلها.. والكحة فكت بعد العلاج.. الحمد لله طلعت حساسية صدرية وأنا عندي حساسية من زمان بس قلقت.. خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر".

 

نجلاء بدر بدأت قبل أيام تصوير مشاهدها فى حكاية "أبيض وردي" أو "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للحكاية حتى الآن، وتقدم نجلاء بدر شخصية والدة جميلة عوض خلال الأحداث التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

 


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