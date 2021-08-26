الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 26-08-2021 03:37 م

نجمة لبنانية تتزوج من نجم ذا فويس

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الوكيل الاخباري- فوجئ جمهور الفنانة اللبنانية روان طحطوح بدخولها القفص الذهبي من مواطنها الفنان مارك رعيدي نجم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

وشاركت طحطوح متابعيها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو من حفل زفافها، معلقة بقولها: "أنت وأنا إلى الأبد".

وبرزت طحطوح في عالم الفن من خلال دورها في بطولة مسلسل "بلحظة" من انتاج شركة "الصدى" في عام 2017، ومن كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.

واشتهر رعيدي عند مشاركته في برنامج المواهب بسبب تغيير قواعد اللعبة بسببه، ورفع عدد أعضاء كل فريق إلى 15.

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المصدر: لها

 

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