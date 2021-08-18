نجوم الفن يغيبون عن جنازة الكاتب فيصل ندا

الوكيل الإخباري - توفي أمس الثلاثاء السيناريست الشهير فيصل ندا، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاماً ، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية الشهيرة التي كانت سبباً في نجومية الكثيرين.



وغاب النجوم تماماً عن جنازته التي لم يحضرها سوى أهل وأصدقاء الراحل فقط.

ولد ندا بحي عابدين في 7 أبريل 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة وتخرج منها عام 1963، وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة إلى كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية وعقب تخرجه التحق بوزارة المالية إلا أنها لم ترضِي طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية مثلها مع زملائه بالكلية بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو (هارب من الأيام) الذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبد الله غيث.

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ومن أبرز أعماله مسلسلات هارب من الأيام ، الساقية، العبقري ابن الليل، و مسرحيتي المتزوجون و"أهلا يا دكتور" بطولة سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين، كما قدم أيضاً العديد من الافلام السينمائية.

المصدر - لها