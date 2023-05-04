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الخميس، 04-05-2023 03:13 م

نجوى كرم بتصميم مصنوع من قشور الموز والكاكاو على غلاف ألبومها الجديد -صورة

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الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم غلاف ألبومها الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتمدةً إطلالة تميَّزت بالغرابة وكأنها شخصية من ألعاب الفيديو.

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وظهرت كرم على الغلاف بإطلالة مستوحاة من عالم الفانتازيا، مرتدية فستانًا أزرق، تميَّز بأشكاله الهندسية التي عانقت جسدها، وأكمامه الطويلة الدراماتيكية التي تشابهت لحد كبير مع أجنحة الفراشات.

والفستان من مجموعة شتاء وخريف 2022 لمصممة الأزياء الهولندية "ايريس فان هيربن" Iris Van Herpen، وهو مستوحى من حالة ما بعد الإنسانية، ويعكس قصيدة اليوناني أوفيد "التحولات ''، التي كتبت في القرن الأول.


واستخدم في الفستان خامات مجموعة Meta Morphism الموجهة نحو المستقبل، لكن ذات لمسة طبيعية، وتشمل بعض هذه المواد قشور حبوب الكاكاو، والطحالب، وأوراق الموز.


أما الزخارف التي تشبه النباتات داخل التصميم فهي مطلية بالنحاس وملفوفة ومتشابكة مع الأورجانزا المعاد تدويرها، بينما طبعت أشكال ثلاثية الأبعاد باستخدام مسحوق "Bluesint" المعاد تدويره بنسبة 100٪ باستخدام تقنية SLS (التلبيد الانتقائي بالليزر).


ويُشار إلى أن مصممة الأزياء استلهمت مجموعتها من عمق الطبيعة وغموضها وفوضويتها؛ إذ عملت على ترجمة عناصر مثل الماء والهواء والأرض إلى أشكال متألقة أو شفافة أو نسيجية تنحت التصاميم السماوية.

 


 

فوشيا 

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