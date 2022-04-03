نجوى كرم تفاجئ احد معجبيها في مكان عمله - فيديو

الوكيل الإخباري - في لفتة مميّزة عن عفويتها وحبها للناس، شاركت النجمة نجوى كرم متابعيها هلى تطبيق انستغرام بمقطع فيديو عفوي إلتقت خلاله بأحد معجبيها، وكان اللقاء مفاجئ وردّ فعله عفوي ومميّز.



وظهرت نجوى في المقطع وهي تستقل سيارتها متوجهة إلى إحدى الصيدليات في لبنان للقاء أحد معجبيها، وبدت كعادتها بطامل أناقتها وبجسمها الممشوق وتحدثت بعفوية مع الكاميرا قبل أن تدخل الصيدلية وتفاجئ الشاب الذي ارتبك من الصدمة، وحرص على احتضانها وتقبيلها بعفوية وحب وسط تصفيق حار من الحاضرين.

اضافة اعلان



وعلقت "شمس الأغنية" على المقطع قائلةً: "أول نيسان مش كذبة".

لها