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الأحد، 11-09-2022 03:51 م

نصائح من أنجلينا جولي للحفاظ على بشرة مشرقة

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الوكيل الإخباري-تسعى النجمات العالميات للظهور في أبهى حلة والتمتع ببشرة صافية مشرقة خالية من البثور والندوب.

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وبالبطبع إذا أردنا الحديث عن جمال النجمات لابد من ذكر أنجلينا جولي التي تحظى ببشرة مشرقة وجميلة وتسعى في الظهور بجمال طبيعي يعتمد بعد المكياج.
وتتبع خطوات يومية في روتين العناية بالبشرة لا تتخلى عنها على الإطلاق، وهي بقدر ما هي بسيطة وسهلة بقدر ما هي فعالة جداً في محاربة آثار التعب والإجهاد اللذين تواجههما في عملها كممثلة وسفيرة للنوايا الحسنة.


الواقي الشمسي
تعتبر أنجلينا جولي الواقي الشمسي أمراً أساسياً للحفاظ على شباب طويل الأمد للبشرة، خصوصاً إذا ما بدأت المرأة باستخدامه في سن صغيرة، لأن أشعة الشمس تترك مع الوقت آثاراً ضارة كثيرة على البشرة، في مقدمها التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة حول العين والفم، والتصبغات. وهي تستخدمه جنباً الى جنب مع كريم ترطيب البشرة، كون يعزز من مرونة البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن عليها. كما أنها تعتمد على مستحضرات غنية بمكونات طبيعية ومضادات الأكسدة وأحماض الغليكوليك، وتتجنب مقشرات البشرة التي تحتوي على المواد الكيماوية.

التخفيف من إستخدام المكياج
لا شك أن تطبيق المكياج بشكل مبالغ فيه يترك مع الوقت آثاراً ضارة على البشرة، لذلك تنصح أنجلينا جولي جميع النساء باستخدام القليل جداً من المكياج، مما يحافظ على صحة البشرة ونضارتها. ومن جهتها، تكتفي فقط بوضع الكونسيلر في محيط العين لتمويه الهالات السوداء، وهي مشكلة تعاني منها غالبية النساء عموماً والنجمات خصوصاً بسبب الجهد والسهر. والأهم من ذلك كله بالنسبة الى أنجلينا جولي هو التأكد من إزالة كافة آثار المكياج عن بشرة الوجه والعنق قبل الخلود الى النوم.

عدم الإفراط في علاجات البشرة
تحرص النجمة العالمية أنجلينا جولي على عدم اللجوء الى علاجات البشرة كثيراً إلا في مواعيد منتظمة، وهي تنصح المرأة باستخدام علاجات البشرة ضمن نطاق ضيق منعاً لأي آثار سلبية قد تتركها على البشرة في ما بعد. وهي تؤكد أنها تلجأ من وقت الى آخر، الى العلاجات بالليزر لتفتيح المناطق الداكنة في وجهها، وتحديداً تقنية الضوء النبضي المكثف IPL.

 

 

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