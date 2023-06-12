الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

لماذا تحتاج أميركا إلى زيادتين في أسعار الفائدة لاستئصال التضخم؟

1300 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع العام

راصد: 393 رحلة سفر لأعضاء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف

اعلان توظيف صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس - تفاصيل

جمعية كفرسوم لمنتجي الرمان تقدم 280 منحة لعمل مشاريع صغيرة

المعايطة: نتعامل مع الإعلام كشريك

حدث يطعن آخر ويلوذ بالفرار في الزرقاء

نقابة المهندسين تعلن توفر وظائف في السعودية - رابط

التربية: صرف مستحقات معلمي الإضافي والسوريين اليوم وغداً

الإثنين، 12-06-2023 12:32 م

نضال الاحمدية تتلقى رسالة صوتية من شاب سوري بعد تصريحاتها عن اللاجئين

نضال-الأحمدية


الوكيل الإخباري- لا يزال اسم الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين في احدى اللقاءات التلفزيونية، حيث روت ما حصل بينها وبين لاجئ سوري عامل في لبنان، لم يعرف معنى "الشوكولامو"، فدار بينهما حديثا مستغربة عن عدم معرفته به، الامر الذي اثار موجة غضب كبيرة من السوريين وعدد من الفنانين والاعلاميين الذين هاجموها بكلمات قاسية.

الا ان ما حصل في الساعات القليلة الماضية، لم يكن في الحسبان، اذ تلقت نضال الاحمدية رسالة مؤثرة من شاب سوري، شكرها على ما فعلته كونها استطاعت وبكلمة بسيطة منها وتصريح قصير ان توحد شعبا بأكمله، لم يتمكن الفن والازمات ولا حتى الزلزال الاخير الذي وقع في البلاد من توحيده.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قال الشاب السوري في رسالة صوتية لـ نضال الاحمدية: "هيدي رسالة من شاب سوري فرحان خيرات الله انو وأخيرا توحدوا السوريين.. يعني يا ريت لو من زمان طالعة بمقابلة وعم تقولي انو ما بيعرف الشوكولامو، كنا توحدنا.. قدرتي بهالبساطة توحدي شعب كامل".


وختم الشاب كلامه بالقول: "حتى زلزال ما قدر يوحد الشعب السوري، انتي قدرتي توحدي الكل وانا عنجد بتشكرك ولازم كلنا نتشكرك والله يحميكي، ويا ريت كل كام يوم تطلعي تزتي كلمة وحدة بس توحد الشعب السوري هالقد".

 

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
352261571_2363631667133018_3599858243986098881_n_772803_original

بالفيديو - ماريتا الحلاني تقدّم هدية لزوجها بعد الزفاف

446903_original

طلاق تامر عاشور وسمر أبو شقة رسميّاً

WhatsApp Image 2023-06-11 at 16.48.14

225 دينار تذكرة الدرجة الخاصة لحفل كاظم الساهر و175 دينار لماجدة الرومي في عمان

999999999

أسرة عبد الحليم حافظ تُهاجم دار الأوبرا المصرية

86e457b3-443f-4309-a91b-2bba202d9235_16x9_600x338

الفنانة نجوى كرم: يشرفني أن أكون مطربة "شعبية وطنية"

FotoJet__5___1_

معتصم النهار يهاجم نضال الأحمدية

أخبار متعلقة
FotoJet__5___1_

معتصم النهار يهاجم نضال الأحمدية