نضال الاحمدية تتلقى رسالة صوتية من شاب سوري بعد تصريحاتها عن اللاجئين

الوكيل الإخباري- لا يزال اسم الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين في احدى اللقاءات التلفزيونية، حيث روت ما حصل بينها وبين لاجئ سوري عامل في لبنان، لم يعرف معنى "الشوكولامو"، فدار بينهما حديثا مستغربة عن عدم معرفته به، الامر الذي اثار موجة غضب كبيرة من السوريين وعدد من الفنانين والاعلاميين الذين هاجموها بكلمات قاسية.



الا ان ما حصل في الساعات القليلة الماضية، لم يكن في الحسبان، اذ تلقت نضال الاحمدية رسالة مؤثرة من شاب سوري، شكرها على ما فعلته كونها استطاعت وبكلمة بسيطة منها وتصريح قصير ان توحد شعبا بأكمله، لم يتمكن الفن والازمات ولا حتى الزلزال الاخير الذي وقع في البلاد من توحيده.

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وفي التفاصيل، قال الشاب السوري في رسالة صوتية لـ نضال الاحمدية: "هيدي رسالة من شاب سوري فرحان خيرات الله انو وأخيرا توحدوا السوريين.. يعني يا ريت لو من زمان طالعة بمقابلة وعم تقولي انو ما بيعرف الشوكولامو، كنا توحدنا.. قدرتي بهالبساطة توحدي شعب كامل".



وختم الشاب كلامه بالقول: "حتى زلزال ما قدر يوحد الشعب السوري، انتي قدرتي توحدي الكل وانا عنجد بتشكرك ولازم كلنا نتشكرك والله يحميكي، ويا ريت كل كام يوم تطلعي تزتي كلمة وحدة بس توحد الشعب السوري هالقد".

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