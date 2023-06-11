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الأحد، 11-06-2023 02:31 م

معتصم النهار يهاجم نضال الأحمدية

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الوكيل الإخباري- هاجم الممثل السوري معتصم النهار، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الأخيرة.

وقال في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”: “عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة”.

ويبدو أن الفنان السوري حذف التغريدة لاحقا، لكنه أعاد مشاركة تغريدة أخرى تتعلق باللاجئين السوريين.

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القدس العربي

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