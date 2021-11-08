الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

حظر النشر بقضية عائلة رئيس الوزراء

الجامعة الأردنية: السماح باقامة حفلات تخرج دون حضور الاهالي

قمة المناخ تركز على دعم الدول الفقيرة مع بداية أسبوعها الثاني

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأوغندي

دراسة: قطاع النقل في المملكة قادر على استيعاب 94% من حجم العرض

أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الهاشمية: شرط لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

تهنئة الدكتور محمد اشرف القهيوي

اجتماع حكومي موسع في وزارة الصناعة

حدث فلكي نادر تشهده سماء المملكة اليوم الإثنين

الإثنين، 08-11-2021 01:23 م

نضال نجم يعود للبيئة الشامية بعد غياب

120114010_2642878409359795_785767294183575672_n_305323_original


الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثل نضال نجم انضم إلى قائمة المسلسل الشامي "ولاد البلد" من تأليف عثمان جحى وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد.

اضافة اعلان

 

بهذا العمل يعود نجم إلى البيئة الشامية بعد غياب، وتحديداً منذ مشاركته في الجزء الثاني من "الحصرم الشامي" عام 2008، علماً أن له عدة تجارب أخرى في هذا النوع من الدراما، منها "شام شريف، بيت العز".

 

ويشار إلى أن الممثل نضال نجم درس التمثيل في دمشق نشأ في الدراما السورية وشارك فيها بحوالي ستين مسلسلاً منها "الكواسر، الفوارس، إخوة التراب، قوس قزح، بقعة ضوء، فارس بني مروان، ذكريات الزمن القادم، وشاء الهوى، الظاهر بيبرس، أهل الغرام، جنون العصر، طريق النحل، ما ملكت أيامكم، يوميات مدير عام2".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمد-حماقي

محمد حماقي يغضب المصريين بسبب تصرفه - فيديو

E_AS0emXsAUGU_o

شاهد ...سر معجبة عمرو دياب الغامضة بعد انتشار صورها

22sd_0

ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول - صورة

medium_2021-11-08-cb64ac6c3b

معتصم النهار بأول تعليق على خبر إنفصاله عن زوجته

02-09-21-91091029

​الوليد مقداد يفاجىء زوجته وعائلته بشكله الجديد - فيديو

تيم-حسن-00-630x369

تيم حسن يغيب عن رمضان 2022

أخبار متعلقة
9408346_1572520568

حقيقة عودة فرح بسيسو للدراما السورية