نضال نجم يعود للبيئة الشامية بعد غياب

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثل نضال نجم انضم إلى قائمة المسلسل الشامي "ولاد البلد" من تأليف عثمان جحى وإخراج أحمد إبراهيم الأحمد.

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بهذا العمل يعود نجم إلى البيئة الشامية بعد غياب، وتحديداً منذ مشاركته في الجزء الثاني من "الحصرم الشامي" عام 2008، علماً أن له عدة تجارب أخرى في هذا النوع من الدراما، منها "شام شريف، بيت العز".

ويشار إلى أن الممثل نضال نجم درس التمثيل في دمشق نشأ في الدراما السورية وشارك فيها بحوالي ستين مسلسلاً منها "الكواسر، الفوارس، إخوة التراب، قوس قزح، بقعة ضوء، فارس بني مروان، ذكريات الزمن القادم، وشاء الهوى، الظاهر بيبرس، أهل الغرام، جنون العصر، طريق النحل، ما ملكت أيامكم، يوميات مدير عام2".

المصدر - الفن

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