الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 11:12 ص

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت يضع الشركة المنظمة في مأزق .. هكذا تصرفت !

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الوكيل الإخباري- واجه حفل الفنان عمرو دياب الذي يحييه مساء اليوم الخميس في أرينا الكويت أزمة كبيرة قبل موعد انطلاقه حيث نفدت تذاكر الحفل، الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الجمهور للمطالبة بتنظيم حفل جديد أو طرح المزيد من التذاكر.

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ولحلّ هذه المشكلة، عملت الشركة المنظّمة للحفل على توفير عدد إضافي من المقاعد وطرح المزيد من التذاكر لتمكين الجمهور من حضور الحفل.


ويحيي "الهضبة" حفلاً استثنائياً حيث يقدّم فيه باقة متنوعة من أغنياته بصحبة فرقته الموسيقية.


من ناحيته، كشف منظّم الحفل حسين موسى عن آخر الاستعدادات التي تجرى في المسرح لاستقبال "الهضبة"، موضحاً أن الشركة المنتجة والمنظّمة للحفل ستفاجئ الحضور بإبهار بصري من حيث تصميم المسرح والإضاءة والشاشات الضخمة وتنظيم استقبال مبهر لدياب لدى دخوله المسرح.

 

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