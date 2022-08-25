نقابة الفن السورية توقف فنانتين عن الغناء

الوكيل الإخباري-أعلنت نقابة الفنانين في سوريا أنها ستتخذ موقفاً ضد كل فنان يستخدم ألفاظاً نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية، وقد تصل الامور الى منعه من إقامة الحفلات على الأراضي السورية.

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وقال نقيب الفنانين السوريين، محسن غازي في تصريحات صحفية، بأن هذا القرار جاء تعليقاً على "الشكاوى التي تلقتها النقابة بخصوص السماح لمغنين يستخدمون عبارات ذات محتوى مسيء وألفاظا نابية"، مشيرا الى انه لا يتفهم كيف يمكن ان يقوم اي فنان بشتم الناس خلال غنائه، وان يكونوا سعيدين بهذا المحتوى.



وقال انه لا يعلم أي شيء عن الفنانتين ريم السواس وسارة زكريا، وكيف تحصلان على تأشيرات لاحياء الحفلات في سوريا، معتبراً أن الموضوع برسم الجهات المعنية وتابع "نرجو عدم منح اي تأشيرة للفنانين الذين يثيرون الجدل بأدائهم المتدني".