الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

الوفد الأمريكي الرابع خلال شهر يتوجه إلى تايوان

نقابة الأطباء تنعى ميرونا عصفور

ماكرون يبدأ اليوم زيارة للجزائر لطيّ صفحة القطيعة

وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

مستوطنون يهاجمون مقدسيا ونجله

الامن العام : شبهة انتحار شاب في عمان

توضيح من السفارة الأردنية بالقاهرة حول المنح الدراسية

استشاري طب نفسي يقترح إدراج الصحة النفسية بالمنهاج الدراسي

الامن يكشف ملابسات وفاة سيدة في ابو السوس بعمان

هام للمزارعين حول حصص وكميات مياه الري خلال الموجة الحارة

الخميس، 25-08-2022 03:54 م

نقابة الفن السورية توقف فنانتين عن الغناء

laghna


الوكيل الإخباري-أعلنت نقابة الفنانين في سوريا أنها ستتخذ موقفاً ضد كل فنان يستخدم ألفاظاً نابية أو طائفية تحت طائلة المسؤولية، وقد تصل الامور الى منعه من إقامة الحفلات على الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وقال نقيب الفنانين السوريين، محسن غازي في تصريحات صحفية، بأن هذا القرار جاء تعليقاً على "الشكاوى التي تلقتها النقابة بخصوص السماح لمغنين يستخدمون عبارات ذات محتوى مسيء وألفاظا نابية"، مشيرا الى انه لا يتفهم كيف يمكن ان يقوم اي فنان بشتم الناس خلال غنائه، وان يكونوا سعيدين بهذا المحتوى.


وقال انه لا يعلم أي شيء عن الفنانتين ريم السواس وسارة زكريا، وكيف تحصلان على تأشيرات لاحياء الحفلات في سوريا، معتبراً أن الموضوع برسم الجهات المعنية وتابع "نرجو عدم منح اي تأشيرة للفنانين الذين يثيرون الجدل بأدائهم المتدني".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
fDSuuGwkdzUgZ8uJPP8T9LMgRpmr4Yfpx7EB57Yj

محمد رمضان يحتفل بوصول "متعودة" لـ 30 مليون مشاهدة

istockphoto-503754588-612x612

فنان تركي وابنته يتعرضان لحادث سير مروع ومحاولات لانقاذه .. فيديو

WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.19.04 PM

اليوم موعد حفل الفنان عمر العبداللات في إربد

faya-yonan

فايا يونان تغني بمصر في 16 أيلول المقبل

222222-2

فيلم مصري يحقق قرابة 1.5 مليون جنيه ايرادات

7622481-1377024528

باب قلبي .. جديد الفنانة أحلام -فيديو