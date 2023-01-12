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الخميس، 12-01-2023 10:46 ص

نقابة المهن الموسيقية في مصر تصدر بياناً

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الوكيل الإخباري-طالبت نقابة المهن الموسيقية أعضاءها بضرورة سداد الاشتراكات لعام 2023 .

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أنه بناء على توجيهات النقيب العام للمهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، للسيد رئيس لجنة العمل منصور هندي، فقد تم مد فترة السماح للعمل بالكارنيهات" هوية عمل  " لحاملي التصاريح السنوية والعضوية العاملة والمتخلفين عن سداد الاشتراكات حتى يوم الأحد الموافق 15 يناير لعام 2023، وحرصًا من النقيب على عمل الموسيقيين وعدم وقوع الضرر المادي لمنعهم عن العمل، ولا يسمح بالعمل غير لحاملي الكارنيهات " هوية عمل "2022 / 2023 بعد يوم الأحد 15 يناير.

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من ناحية أخرى، كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد قررت رفع رسوم تصريح العمل السنوي لـ الدي جي، إلى 1015 جنيها مع بداية السنة الجديدة.

على جانب آخر، خصصت نقابة المهن الموسيقية، شعبة لذوي الهمم مجانًا لأول مرة في تاريخ النقابة، حيث أصدرت النقابة أول عضويتين لاثنين من أصحاب ذوي الهمم وهما عمر نبيل شبل وتامر نبيل شبل.

 

القاهرة24

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