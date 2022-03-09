نقابة الموسيقيين المصرية تعلن عن موعد التحقيق مع عمر كمال

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية المصرية، موعد التحقيق مع مغني المهرجانات عمر كمال،وذلك بعدما أساء للنقيب هاني شاكر، خلال بث مباشر له عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، وذلك عند عودته من الولايات المتحدة الأميريكية يوم الثلاثاء.



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وقال المستشار سعد متولي، «قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات، والتي هاجم فيها النقيب هاني شاكر، وسيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الجارية».

وأضاف: «عمر كمال طالع في لايف وبيتكلم عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة».



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