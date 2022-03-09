الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 11:22 ص

نقابة الموسيقيين المصرية تعلن عن موعد التحقيق مع عمر كمال

c75c94eb0a


الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية المصرية، موعد التحقيق مع مغني المهرجانات عمر كمال،وذلك بعدما أساء للنقيب هاني شاكر، خلال بث مباشر له عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، وذلك عند عودته من الولايات المتحدة الأميريكية يوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وقال المستشار سعد متولي، «قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات، والتي هاجم فيها النقيب هاني شاكر، وسيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الجارية».

 

وأضاف: «عمر كمال طالع في لايف وبيتكلم عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة».

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
59sdf_0

محمد رمضان يدعو لأبنائه ويشارك المتابعين بهذا الفيديو

4077707

مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي

أحلام-الشامسي

أحلام تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير -صور

image

شاهد - حورية فرغلي تغضب على جارها وتتشاجر معه

راغب-علامة

راغب علامة برفقة طفل الغزلة رايقة محمد اسامة - فيديو

4973444_1559038199

يسرا تشوق متابعيها لجديدها

أخبار متعلقة
13552409651636706723

عمر كمال يرد على انتقاده بعد مشاجرة واشنطن