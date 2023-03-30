نهاية مأساوية لملكة جمال برازيلية

الوكيل الإخباري- توفيت ملكة جمال برازيلية بعدما حاولت النجاة بحياتها عبر القفز من شرفة منزلها الذي شبت فيه النار السبت الماضي.

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وقفزت مايارا نيتاو، البالغة من العمر 27 عاماً، من شرفة منزلها في الطابق السادس ليتم إسعافها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها جرّاء قفزها من شقتها. حسبما ذكرت صحيفة «ميترو» البريطانية التي قالت إنها توّجت بتسعة ألقاب بمسابقات جمال منذ 2019م، في البرازيل، آخرها كان في يناير الماضي.

عكاظ