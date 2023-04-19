هارلي يتصدر .. الكشف عن أبرز افلام العيد وموعد العرض

الوكيل الإخباري- ساعات قليلة وينطلق موسم أفلام عيد الفطر 2023، بعدما تقرر عرض 7 أفلام بداية من مساء غد الخميس الموافق 20 أبريل، وتتنوع أفلام الموسم السينمائي ما بين الكوميديا والرومانسية والرعب.



فيلم "هارلي"

تدور أحداثه في إطار من الأكشن والدراما حول عودة هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته إلى مصر، وتورطه مع إحدى العصابات، ويعد الفيلم عودة لمحمد رمضان للسينما بعد غياب نحو 5 سنوات.



والفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان، ويشاركه البطولة الفنانة مي عمر، والفنان محمود حميدة، وعدد كبير من الفنانين المتميزين، والفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي، ومن إنتاج سامي المحضر.





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فيلم "ابن الحاج أحمد"

يخوض النجم شيكو أول بطولة مطلقة بمفرده بعد الانفصال عن الثنائي هشام ماجد، ومن قبله أحمد فهمي، ويستعين بالنجمة الكوميدية رحمة أحمد، بعد نجاحها في شخصية "مربوحة" بمسلسل "الكبير أوي"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي، حيث يظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده، سيد رجب، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، والفيلم فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.



الفيلم من بطولة شيكو، وإنتاج يوسف الطاهر، وفكرة عمر سلامة، وإخراج معتز التوني، ويشاركه البطولة الفنان سيد رجب، والفنانة عايدة رياض، والفنان محمد لطفي، ورحمة أحمد.





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تدور أحداث الفيلم حول خلاف يقع بين طفل ووالديه، فيتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفيْن، وتتحقق أمنيته؛ فيجد نفسه فى بيت جديد مع عائلة جديدة من الخوارق وتتوالى الأحداث.



الفيلم من بطولة سليم مصطفى، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، أيتن عامر، نجلاء بدر، بدرية طلبة، انتصار، محمد ثروت، إيمان السيد، مراد مكرم، فراس سعيد، مجدي البحيري، بالإضافة إلى مشاركة الفنان عمر كمال، بالغناء في الفيلم.



رمسيس باريس

ويدور الفيلم في إطار من الخيال والكوميديا، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



الفيلم من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، ويشاركها في البطولة كل من محمد سلام، حمدي الميرغني، أوس أوس، مصطفى خاطر، سميرة مقرون، محمود حافظ، والفيلم من إنتاج شركة (AKA)، أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.



فيلم "يوم 13"

تدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والرعب، حول شخصية «عز الدين» الذي يجسد دوره أحمد داود، وهو شاب يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكنه يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح، وهو أول فيلم مصري بتقنية الـ 3D.



والفيلم من بطولة كل من أحمد داود، أحمد زاهر، جومانا مراد، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمود عبد المغني، الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج لؤي عبد الله.



فيلم "بعد الشر"

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول "سولي" الذي يهرب من زوجته "فرح"، فيجد نفسه عالقاً في علاقة عاطفية مع "مريم"، ولا يستطيع الزواج منها؛ بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.



الفيلم من بطولة الفنان علي ربيع، ويشاركه في الفيلم عدد من النجوم المتميزين، ومنهم الفنان عمر عبدالجليل، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة رنا رئيس، الفنان بيومي فؤاد، والفنان أوس أوس، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.



مغامرات كوكو

تدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي (خالد الصاوي) المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو (بيومي فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.



الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب ناصر، وإﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، وبطولة بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وإيهاب فهمي، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومنة فضالي.

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