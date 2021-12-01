الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 04:13 م

هبة الدري تكشف عن مرض ابنها والنجوم يساندونها - فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة المصرية هبة الدري وزوجها الفنان الكويتي نواف العلي بيوم ميلاد ابنهما الصغير فهد الرابع في أجواء طفولية مميزة في أحد الأماكن في الكويت والذي تم تجهيزه خصيصاً للطفل وأصدقائه.

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وحرصت هبة الدرّي على توجيه رسالة الى طفلها كشفت من خلالها عن إصابته باضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه ADHD، فكتبت: "حبيب القلب والروح آخر العنقود فهد كل عام وأنت روحي وعمري وحياتي كلها، كل عام وأنت نور هالبيت وسعادته، ممتنةً لرب العالمين أن وهبني هالطفل المختلف، يمكن واجهت وايد صعاب من حملي فيه وولادتي المبكره وتربيته خطوة بخطوة تعلمت معاه وايد أشياء وتثقفت كأم وايد أشياء ما كنت أعرف أواجهها لطفل ADHD لين صرت أعرف اتعامل معاه بكل حب".


 

 المصدر - لبنان 24

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