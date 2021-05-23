هجوم حاد على محمد رمضان بعد وفاة الفنان سمير غانم!.. فيديو

الوكيل الاخباري - هاجم الجمهور الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على خلفية نشره فيديو نعى فيه الفنان الراحل سمير غانم، وعلّق عليه قائلاً: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا عملاق المسرح وأسطورة الكوميديا أستاذ سمير غانم، امتعتني كمُشاهد وشهادتك في تاريخي وسام أتشرّف به طول عمري.. ربنا يصبر قلوب كل جماهيرك وأسرتك".

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وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، ظهر خلاله الأخير وهو يصف محمد رمضان بأنه "كوميديان رائع".

وأضاف الراحل رداً على سؤال راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، من هو نجم الكوميديا في جيل الشباب؟: "نجم الكوميديا في جيل الشباب أقولك وتستغربي، محمد رمضان فظيع لما يعمل كوميديا، إنسان جميل، شاب جميل، وقلبه أبيض لما عمل فيلمه الكوميدي، أنا ككوميديان حسيت بيه".



وتضمّنت بعض تعليقات الجمهور تعبيراً عن الاستياء من طريقة محمد رمضان في نعي الراحل سمير غانم، ومما جاء فيها: "خبر موت سمير غانم شنو دخله برأيه عنك؟"، "حتى وانت بتعزيه، جايب فيديو تشكر في نفسك يا ربي"، "هو لازم تدخل اسمك ف كل حاجة ما كفاية صورة أنت غريب"، "كل ما يموت شخص لازم تنزل شهادة بيك"، "لازم تشكر في نفسك حتى وأنت بتعزي لا إله الا الله".

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