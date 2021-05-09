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الأحد، 09-05-2021 12:22 م

بلاغ ضد الفنان محمد رمضان بتهمة تبديد المال العام

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الوكيل الاخباري - قدم سمير صبري المحامي بلاغاً للنائب العام ضد الفنان المصري محمد رمضان بتهمة إهدار المال العام.

ذكر المحامي سمير صبري في بلاغه ضد محمد رمضان أن الأخير قام باستغلال كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.

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أضاف صبري أن شركة سمارت للطيران هي مملوكة للدولة ولا يجوز لأي شخص استخدامها بدون دفع المقابل المادي للشركة، ومن الثابت أنه لا وجود لعقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين المبلغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير.

وتابع أن المبلغ ضده استفاد ماديًا ومعنويًا من الشركة وتسبب في أضرار لسمعة الطيران المدني المصري وتم تناول الموضوع من قِبل التلفزيونات والإذاعات وتم توجيه الاتهامات للطيران المصري بأنه خالف إجراءات السلامة الجوية.


أنهى المحامي سمير صبري بلاغه بأنه يتقدم بالشكوى للنائب العام من أجل فتح التحقيق وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

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