هدم برنامج فجر السعيد ويوتيوب يحذف جميع حلقاتها.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن إزالة ديكورات الاستديو الذي كانت تستخدمه لتقديم برنامجها "على مسؤوليتي"، كما كشفت عن قيام موقع "يوتيوب" بحذف جميع حلقات برامجها على قناة "سكوب".

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وقالت السعيد على حسابها في "تويتر": "استديو (هنا الكويت) الذي كنت أخرج من خلاله (على مسؤوليتي) جرى هدمه".

وفي تغريدة أخرى، كشفت أن موقع "يوتيوب" قام بحذف كل حلقاتها على قناة "سكوب"، قائلة: "وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب .. لن يتمكن متابعونا من مشاهده برامج سكوب على يوتيوب".



وكانت السعيد أعلنت، في وقت سابق، أنها "لن تظهر في سكوب مرة أخرى، وأيا كانت الأسباب"، فيما لم تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها هذا.



وأضافت في تغريدة أخرى أن "الوضع العام لا يعجبها لذلك قررت وقف برنامجها على قناة سكوب".



يذكر أن قناة "سكوب" تابعة لشركة السعيد ذاتها "سكوب سنتر للإنتاج الفني"، والتي قامت بافتتاحها في عام 2007.



وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد اعتادت إثارة الجدل من حين لآخر من خلال برامجها وتصريحاتها، كما طالت في انتقادها الكثير من المواضيع.

قرار لا رجعه فيه ... لن أعود للظهور في #سكوب مستقبلاً ..وكانت آخر حلقه هي ما ظهرت فيها الأخيره اللي ودعتكم فيها ... ولو دققتوا في كلامي ستعلموا بأني حاسمه أمري بالذات عندما استودعتكم الله pic.twitter.com/91a459VnMd February 1, 2021

سبوتنيك

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