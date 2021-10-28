هدى حسين توقع 3 أعمال مع إيغل فيلمز

الوكيل الإخباري - بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "كف ودفوف" عبر Mbc1 ومنصة شاهد وتصدره لنسب المشاهد في مختلف أنحاء الخليج العربي والعالم العربي وحول العالم.

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وقعت النجمة الكبيرة هدى حسين ٣ أعمال مع شركة Eagle Films/ للمنتج جمال سنان، عملان خارج السباق الرمضاني، الأول مؤلف من ٨ حلقات، بعنوان "ست الحسن" تأليف محمد وعلي شمس يُحضّر له حالياً وسيُصوّر قريباً جداً، أما العمل الثاني فللعام ٢٠٢٢ وما يزال قيد التحضير.

بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "كف ودفوف" عبر Mbc1 ومنصة شاهد وتصدره لنسب المشاهد في مختلف أنحاء الخليج العربي والعالم العربي وحول العالم.

المصدر - نواعم