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الإثنين، 11-10-2021 12:00 م

كف ودفوف يتصدر نسب المشاهدة في الدول العربية

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الوكيل الإخباري - تصدر مسلسل "كف ودفوف" أعلى نسب مشاهدة في دول عربية مثل: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين ومختلف دول الخليج، ولاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الذين يشاهدوه على قناة MBC1 ومنصة شاهد الإلكترونية.

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كما تألقت الممثلة الكويتية هدى حسين بدور الطقاقة المميز الذي تؤديه، إلى جانب عدد من الممثلين الذين خطفوا أنظار الجمهور بأدائهم منهم: روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وغيرهم.


العمل إنتاج شركة Eagle Films جمال سنان، للمخرج منير الزعبي، وتأليف حمد الرومي.

 

المصدر - الفن 

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