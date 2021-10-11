كف ودفوف يتصدر نسب المشاهدة في الدول العربية

الوكيل الإخباري - تصدر مسلسل "كف ودفوف" أعلى نسب مشاهدة في دول عربية مثل: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين ومختلف دول الخليج، ولاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الذين يشاهدوه على قناة MBC1 ومنصة شاهد الإلكترونية.

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كما تألقت الممثلة الكويتية هدى حسين بدور الطقاقة المميز الذي تؤديه، إلى جانب عدد من الممثلين الذين خطفوا أنظار الجمهور بأدائهم منهم: روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وغيرهم.



العمل إنتاج شركة Eagle Films جمال سنان، للمخرج منير الزعبي، وتأليف حمد الرومي.

المصدر - الفن