البريئة يتصدر المشاهدة في اكثر من دولة عربية

الوكيل الإخباري - حالة من التفاعل الكبير عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يحققها مسلسل "البريئة" مع بدء عرضه عبر منصة شاهد، حيث يتصدر العمل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، محتلاً المراتب الأولى في لبنان، الإمارات، تركيا.

اضافة اعلان

العمل يلاقي أصداءً إيجابية جداً وثناءً كبيراً وهو للمخرج رامي حنا، كتابة مريم نعوم، ويضمّ نخبة من نجوم الدراما اللبنانية كارمن بصيبص، تقلا شمعون، يورغو شلهوب، بديع أبو شقرا، ساشا دحدوح، إيلي متري، جورج شلهوب، إيلي شوفاني وغيرهم.

وتدور أحداث العمل حول "ليلى" كارمن بصيبص حيث تجدها الشرطة في حالة إغماء داخل منزل حبيبها السابق المقتول والممدّد بالقرب منها، فتقتادها إلى السجن، وجراء ذلك، يطلّقها زوجها ويتزوّج لاحقاً من أعز صديقاتها، لتسعى وحدها لإثبات براءتها.

المصدر - الفن