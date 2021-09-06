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الإثنين، 06-09-2021 04:51 م

هدية فاخرة من يعقوب بو شهري لزوجته تشعل السوشيال ميديا - فيديو

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الوكيل الإخباري - استعرضت الفاشينيستا السعودية، فاطمة الأنصاري مجموعة من الهدايا الفخمة التي قدّمها لها زوجها مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري، خلال تمضيتهما شهر العسل.

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وقدّم بوشهري لحبيبته مجموعة من الحقائب الفاخرة من ماركة "دورشيستر"، والتي أحضرها لها خصيصاً من لندن، ويبلغ سعر الحقيبة الواحدة منها آلاف الدولارات.

 

وعرضت الأنصاري الهدايا عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، واكتفت بشكر زوجها كاتبةً: "شكراً بوخالد"... وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، منتقدين طريقتها في الردّ واستخفافها بمشاعره وحبّه الذي يحرص دائما على إظهاره لها.

 

يُذكر أن الثنائي يمضيان شهر العسل في أماكن مختلفة من فرنسا، ويشاركان المتابعين بصور ومقاطع فيديو عفوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معهم الآلاف منهم بشكل دائم.


 

المصدر - لها 

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