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الأربعاء، 16-11-2022 11:54 م

هذه الأسماء ستغيب عن مسلسل طاش ماطاش القادم

يبببب


الوكيل الاخباري - بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ خبر عودة المسلسل الأشهر على المستوى المحلي والخليجي "طاش ماطاش" الذي غاب عن المشهد لمدة تتجاوز الـ10 أعوام، وبعد تجربة طويلة ومؤثرة في صناعة المشهد الدرامي المحلي للنجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان تأتي عودتهما عبر بوابة هيئة الترفيه.

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ولقي خبر عودة العمل الأهم على المستوى المحلي طوال سنوات مضت ترحيبا من قبل المتابعين الذين طالما استذكروا حلقاته التي كان لها التأثير، وكانت أحد الأعمال التي تجتمع عليها كل عائلة بعد وجبة الإفطار الرمضاني وانتظار حلقاته التي كانت تناقش أهم المواضيع الاجتماعية بقالب كوميدي إلا أن هذه العودة والفرح الذي تبعها سيكون هناك فنانين سيغيبون عن الجزء القادم.

حيث ارتبط المسلسل الشهير بأسماء كانت حاضرة في معظم أجزائه وكان لها بصمة بارزة عبر المشاهد الكوميدية التي لم تغب عن ذاكرة المشاهدين.


 ويأتي أبرز الغائبين الفنان سعد الصالح الذي وافته المنية في الثالث والعشرون من شهر يوليو 2017 وعرف الصالح بقربه من الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان ومشاركاته في عدد كبير من أجزائه.


كما يغيب أيضاً الفنان القدير عبدالعزيز الحماد صاحب الحضور اللافت على مستوى الدراما وأحد رواد الحركة الفنية بالسعودية والذي شارك في طاش ماطاش في كثير من حلقاته.


ويأتي غياب المخرج عبدالخالق الغانم الذي شارك بإخراج أكثر من 15 جزء من طاش ماطاش هوالأبرز حيث كان الأقرب للثنائي القصبي والسدحان ومن جميع طاقم العمل والذي رحل عن الدنيا في العام 2021.


ومن الأسماء البارزة الغائبة الفنان القدير جعفر الغريب الذي شارك في 5 أجزاء من المسلسل وقدم أدوارا مميزة وكانت وفاته في العام 2022.


وآخر الراحلين الفنان خالد سامي الذي كان له حضور خاص مع الفنانين القصبي والسدحان في بداياتهم وشارك في نحو 5 من أجزاء طاش بحلقات متعددة وكان رحيله في العام الحالي 2022.

الفنان محمد المفرح والذي اشتهر بـ "أبو مسامح" يعد من أوائل من قدم عددا من الأعمال والمشاهد التوعوية منذ انطلاق البث التجريبي للتلفزيون السعودي والذي جسد شخصية "أبو مسامح" الشخصية القريبة من أفئدة السعوديين وكان قد شارك في عدد من أجزاء طاش توفي في العام 2018.


ولا ننسى أحد أشهر كتاب الأعمال التلفزيونية، الدكتور عبد الرحمن الوابلي الذي كتب العديد من حلقات طاش ما طاش وكان خبر وفاته حينها في العام 2016 قد أثر كثيراً على القصبي والسدحان. ( العربية )




 




 

 


 

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