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الثلاثاء، 20-04-2021 10:40 ص

هكذا احتفلت أحلام بعيد ميلاد ابنتها.. عالم ديزني وكعك مرصع بالذهب! - فيديو

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الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها عبر حسابها الرسمي "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر تجهيزات فخمة فاخرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة الهاجري.

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وأظهر الفيديو كيف تم تزيين المكان بقوالب حلوى متنوعة مطلية بالذهب وبصور من ديزني لاند، كما ظهرت ابنتها لؤلؤة التي أتمّت 11 عاما بفستان أحمر يشبه تصاميم أميرات ديزني.

 



وأرفقت أحلام الفيديو بتعليق قالت فيه: "كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي لولو".

 



وكالعادة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، وانقسمت آراؤهم بين معجب بالفخامة وطريقة التزيين وبين آخرين رأوا في البذخ المفرط صفة غير جيدة ونصحوا أحلام عبر تعليقاتهم باللجوء إلى البساطة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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