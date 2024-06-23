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الأحد، 23-06-2024 12:34 م

هكذا رد محمد رمضان على قرار منعه من دخول مصر

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الوكيل الإخباري- بطريقة كوميدية، رد المصري محمد رمضان على الإشاعات حول وجوده خارج مصر ومنعه من الدخول إليه، التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

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أرفق رمضان تعليقاً من أحد المتابعين الذي سأله عن منعه من العودة، مؤكداً وجوده في مصر حالياً، وقال بطريقة ساخرة: "دي حقيقة يا عمار علشان كده أنا في الساحل الشمالي".


تأتي هذه الشائعات بعد يومين من إعلان رمضان غيابه رسمياً عن شهر رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي، حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام قائلاً: "رسمياً غيابي عن دراما رمضان 2025".


وكانت آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" في عام 2023، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

 


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