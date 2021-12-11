هكذا وصف منذر رياحنة عودته للسينما المصرية

الوكيل الإخباري - كشف الفنان منذر رياحنة في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن علاقته بالدراما المصرية قائلاً: "أنا مصري جداً.. ولدي عشق لا يوصف لهذا البلد الذي كان سنداً لكل فنان عربي، وروحي ترد لي حينما أعلم أنني شريك في عمل مصري جديد".





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ويشارك منذر في المسابقة الرسمية للمهرجان بالفيلم الأردني "الحارة" الذي يعد أحد أكثر الأفلام العربية التي شاركت في مهرجانات عالمية خلال العام الماضي، وآخر تلك المشاركات هي تواجده حاليا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى بجدة.





المصدر - لها