هل تذكرونه ؟ .. مقطع فيديو لـ " أبو جانتي" و"أبو ليلى" يتصدر

الوكيل الإخباري- استرجع الفنان السوري أيمن رضا ذكريات مسلسل "أبو جانتي" الذي عُرض عام 2010، برفقة زميله الفنان السوري سامر المصري، أثناء تجوالهما معًا في أحد شوارع مدينة إسطنبول التركية.



وفي التفاصيل، شارك أيمن مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، يظهر فيه مجموعة شباب يعزفون على الطبلة بينما يرددون كلمات إحدى الأغاني التي أدّاها في مسلسل "أبو جانتي" بطريقة دفعت سامر المصري للضحك.

اضافة اعلان



ورافق أيمن رضا الشبان في الغناء أثناء سيرهم في الشوارع، بينما وثَّق المصري المشهد عبر كاميرة هاتفه.





الجديد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة