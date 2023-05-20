السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 03:44 م

عائلة سمير غانم تستذكره بالسنوية الثانية لرحيله

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الوكيل الإخباري- بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل الممثل المصري الكبير سمير غانم، استذكر أفراد عائلته ومحبوه اليوم السبت مسيرته الفنية وذكريات قريبة وبعيدة معه.

نشرت الممثلة دنيا غانم صورة لوالدها على انستغرام حاملاً إطاراً لصورة عائلية، وعلقت"اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم، اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، بحبك يا بابي".

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أما إيمي سمير غانم، فكانت نشرت على انستغرام صورة لوالدها قالت فيها "روح قلبي وحشتني يا احلي سمير و اطيب بسبوس ، ربنا يرحمك يا بابي و ربنا عالم انت كنت طيب قد ايه و اب حنين اوي اوي ، اكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتي مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا. بحبك يا بابي 

 



أما شقيقة الراحل، كتبت على فيس بوك "أخي وحبيبي، حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم وما زالت النفس تشتاق لهم ولكن نؤمن بقضاء الله وقدره ولن ننساهم من الدعاء".


وتابعت في رسالتها المؤثرة: "اللهم نسألك أن تجعل من فقدناهم في أرقى مراتب الجنان منعمين، اللهم آنس وحشتهم ونفس كربتهم وقهم عذاب القبر وفتنته، يا رب اللهم أجرهم من حر جهنم وارزقهم جنات النعيم اللهم اغفر لمن غابوا عن الدنيا وارحمهم واحشرهم في زمرة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام واجعل ملتقانا بهم الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين، انقطع عملهم ونحن أملهم فلا تقطعوا عنهم الدعاء".

 

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