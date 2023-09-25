هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه

الوكيل الإخباري- رفض القضاء المصري دعوى تطالب بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل، وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.

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وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد "رمضان" لمنعه من الغناء والتمثيل.



وقال المحامي مقيم الدعوى: "الفن مرآة المجتمع، يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم".



وأضاف: "الفنّ موهبة وإبداع، وهبها الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة".



وجاء في الدعوى: "طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".

العين الاخبارية



