الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

الوسط الصحفي الأردني يفجع بوفاة الزميل جمال حداد

الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر

الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا

شرط لترخيص وتخليص السيارات بالاردن اعتباراً من الشهر القادم

الجمارك: ضبط دخان مُهرب وأدوية مُنتهية الصلاحية وبضائع مقلّدة

تأجيل أقساط قروض هذه الفئة حتى نهاية العام الحالي

هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قرار حكومي حول الوظائف والرواتب والعلاوات

ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضين وتعيين مستشار بالرئاسة - اسماء

الإثنين، 25-09-2023 12:34 م

هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه

235024


الوكيل الإخباري- رفض القضاء المصري دعوى تطالب بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل، وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد "رمضان" لمنعه من الغناء والتمثيل.

وقال المحامي مقيم الدعوى: "الفن مرآة المجتمع، يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم".

وأضاف: "الفنّ موهبة وإبداع، وهبها الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة".


وجاء في الدعوى: "طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".

 

العين الاخبارية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6510490d70eba

أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع زميلها على المسرح

264906Image1

صورة - رسالة مؤثرة من أحمد سعد لابنته

110959Image1-780x470

ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها

196-130100-will-smith-secrets-box-3

فيديو- تسجيل صوتي يكشف حقيقة تدهور صحة الفنان عادل امام

196-130100-will-smith-secrets-box-3

حاول قتل والده وكشف عن "أمنية حياته" في مصر.. أسرار عن ويل سميث في يوم ميلاده

e

سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة

أخبار متعلقة
image

فيديو- نوال الزغبي توثق أول لقاء مع محمد رمضان بعد المصالحة

٢٢

فيديو قلب مواقع التواصل .. محمد رمضان يبكي لهذا السبب

252587Image1

بعد تضارب الأنباء .. محمد رمضان يكشف موعد عرض "جعفر العمدة 2" رسمياً

57228-غادة-عبد-الرازق

على طريقة محمد رمضان..أحمد سعد يظهر في طائرة خاصة -صور

8216675_1680877148

محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة "افضل ممثل عربي" عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"

295d2638-29082112_m2_501058_original

دعوى قضائية جديدة من عمرو أديب ضد محمد رمضان