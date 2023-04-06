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الخميس، 06-04-2023 10:12 ص

هل هناك جزء ثانٍِ؟..أول تعليق لقصي خولي على مسلسل "وأخيراً"

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الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وأخيراً" المكون من 15 حلقة عبر شاهد ، أحداثاً متسارعة ومشوقة، بنجاح "خيال" و "ياقوت" الشخصيتين اللتين تجسدهما النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي على التوالي، في إلقاء القبض على العصابة، من خلال خطة محكمة.

وبوصول مجموعة مسلحين لمكان العرس وبيدهم أسلحة ثم ختام الحلقة، قد تكون النهاية بمثابة إعلان عن إمكانية التحضير لجزء ثاني من المسلسل، الذي حاز على إعجاب وإشادة الجمهور، متصدراً قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

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وبعد الحلقة التي شهدت نهاية سعيدة، بزواج خيال وياقوت، وجه الأخير النجم السوري قصي خولي رسالة شكر وتحية لطاقم العمل والجمهور.


ونشر قصي عبر حسابه على تويتر صورة لعرسه مع خيال في المسلسل، معلقاً: "شكراً الشريك الكاتب والمخرج والشركاء الأخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام الفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة"، وأضاف: "وأخيراً شكراً الجمهور الكريم والمحب وشكراً لأهل الصحافة والمهتمين".

واكتفت نادين نسيب نجيم بالتعليق عبر حسابها على تويتر: "حضرت الحلقة الأخيرة..وأخيراً".

 

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