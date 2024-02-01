هنا الزاهد تتحدث عن طليقها وفيلم جديد مع تامر حسني

الوكيل الإخباري - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج "كلاكيت" مع الإعلامية لينا الطهطاوي، وتحدثت خلال لقاء عن تعاونها مع الفنان تامر حسني بفيلم جديد من المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.



وأضافت :"سعدت بالعمل مع تامر حسني، لأنه صادق ومش أناني، هو إنسان طيب وذكي جداً".

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وكانت الفنانة هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسمياً عن زوجها أحمد فهمي في 15 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الأشهر الماضية حول طلاقهما.

وأشارت الزاهد خلال حديثها إلى أن "انفصالها عن أحمد فهمي فيه نوع من الاحترام واللباقة، وأن الحياة ليست وردية بالكامل أو سيئة بالمطلق بعد الانفصال".



وأوضحت الزاهد أن علاقتها بالفنان أحمد فهمي بدأت كصداقة، وبينهما 5 سنوات من العشرة، لذا علاقتهما أساسها الاحترام المتبادل.

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