تراجع مفاجئ في حالة أنغام الصحية وقرار عاجل من الفريق الطبي.. إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- كشف الإعلامي محمود سعد آخر المستجدات عن الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحًا أنها ما زالت تعاني من ألم شديد؛ بالإضافة إلى حدوث تراجع في الحالة بسبب استمرار الألم، مع احتمالية تدخل غير جراحي قريبًا؛ وذلك على الرغم من التحسن الذي شهدته خلال الأيام الماضية. اضافة اعلان





محمود سعد يطالب الجمهور بالدعاء لأنغام



كتب الإعلامي محمود سعد منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح من خلاله آخر المستجدات الصحية للفنانة أنغام؛ وجاء فيه: "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت، كان في اتصال من دقائق علشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدًا".



وأضاف محمود سعد: "كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم.. تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية".



واختتم محمود سعد منشوره مطالبًا كل جمهور ومحبي الفنانة بالدعاء لها، قائلًا: "مفيش أي كلام حاليًا على موعد خروج من المستشفى.. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفاؤها وترجع بألف سلامة إن شاء الله".



وكان الإعلامي محمود سعد قد طمأن جمهور النجمة أنغام على حالتها الصحية منذ يومين تقريبًا، مؤكدًا أنها تتحسن يومًا بعد يوم، وأن نتائج تحاليلها الطبية تشير إلى تقدم واضح، لكن مرحلة الخروج من المستشفى لم تحن بعد. وأوضح أن العملية التي خضعت لها لم تكن سهلة، لكنها عبرت أصعب مراحلها بشجاعة.



وقال سعد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "عدد كبير جدًا من رسائل الصفحة الفترة دي من جمهور أنغام اللي عايز يتطمن عليها، والحقيقة إن محبتكم واصلة وفارقة جدًا جدًا. الحمد لله أنغام بتتحسن، وأرقام تحاليلها في تحسن، لكن لسه ما وصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى ولسه الألم الشديد".



وأضاف: "العملية ما كانتش سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية، وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".





