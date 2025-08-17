والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية

وأوضح محمد علي سليمان، في تصريحات خاصة، أن نتائج التحاليل الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة، مؤكدًا أن أنغام بخير وتتماثل للشفاء تدريجيًا.
وأضاف: "الحمد لله، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ومن المنتظر أن يُحدد الأطباء موعد خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
-
أخبار متعلقة
-
شاهد أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب على المسرح
-
بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل
-
ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة
-
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
-
راغب علامة يرقص مع معجبة في فقرا.. وموجة انتقادات تعود للواجهة - فيديو
-
نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
-
بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقها
-
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي - فيديو