والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية

وأوضح محمد علي سليمان، في تصريحات خاصة، أن نتائج التحاليل الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة، مؤكدًا أن أنغام بخير وتتماثل للشفاء تدريجيًا.



وأضاف: "الحمد لله، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ومن المنتظر أن يُحدد الأطباء موعد خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

