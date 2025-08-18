الإثنين 2025-08-18 01:09 م
 

داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي

داليدا خليل
 
الإثنين، 18-08-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الصحافي إيلي مرعب عبر حسابه على "إنستغرام" أن الممثلة اللبنانية داليدا خليل ستتزوج قريبًا من رجل أعمال لبناني مقيم في دبي، مشيرًا إلى أن موعد الزفاف سيكون في 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد ابتعاد داليدا عن الدراما في السنوات الأخيرة، وانتقالها مؤخرًا إلى دبي، حيث بدأت بالظهور في عروض استعراضية ضمن أحد أماكن السهر المعروفة في المدينة.

لبنان 24

 

 

 
 
ه

