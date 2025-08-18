داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي

الوكيل الإخباري- كشف الصحافي إيلي مرعب عبر حسابه على "إنستغرام" أن الممثلة اللبنانية داليدا خليل ستتزوج قريبًا من رجل أعمال لبناني مقيم في دبي، مشيرًا إلى أن موعد الزفاف سيكون في 9 أيلول/سبتمبر المقبل.



وتأتي هذه الخطوة بعد ابتعاد داليدا عن الدراما في السنوات الأخيرة، وانتقالها مؤخرًا إلى دبي، حيث بدأت بالظهور في عروض استعراضية ضمن أحد أماكن السهر المعروفة في المدينة.

