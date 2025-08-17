بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسط حضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات.

بدأ الحفل بعرض استعراضي جمع عددًا من أشهر أغانيه، مع مؤثرات بصرية وعروض نارية قدمها الفنان أحمد عصام، ثم قدّم مجموعة من أعماله الحديثة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي غناها سابقًا مع محمد منير، وحرص على طلب الدعاء له بالصحة.



كما لبّى رغبة الجمهور بأغاني "ملكة جمال الكون" و"المقص"، وتلقى خلال الحفل هدايا عديدة بينها ورود، صور بورتريه، وتيشيرتات.



على هامش الحفل، تحدث تامر في لقاء مع الإعلامية شيرين حمدي عبر قناة ONE عن استمرار العلاقة الطيبة مع طليقته بسمة بوسيل، مؤكدًا أنه لا يزال يستعين برأيها الفني، وقال:

"حتى بعد الانفصال، بسمة هي أول من أستشيرها في أغنياتي، وهي أصبحت محترفة في الغناء، وتقترح عليّ عُربًا أضيفها في غنائي، وأحيانًا أكتشف أنها أصلاً مأخوذة مني!"