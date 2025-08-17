الأحد 2025-08-17 02:06 م
 

بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل

ل
تامر حسني
 
الأحد، 17-08-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسط حضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات.

اضافة اعلان


بدأ الحفل بعرض استعراضي جمع عددًا من أشهر أغانيه، مع مؤثرات بصرية وعروض نارية قدمها الفنان أحمد عصام، ثم قدّم مجموعة من أعماله الحديثة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي غناها سابقًا مع محمد منير، وحرص على طلب الدعاء له بالصحة.


كما لبّى رغبة الجمهور بأغاني "ملكة جمال الكون" و"المقص"، وتلقى خلال الحفل هدايا عديدة بينها ورود، صور بورتريه، وتيشيرتات.


على هامش الحفل، تحدث تامر في لقاء مع الإعلامية شيرين حمدي عبر قناة ONE عن استمرار العلاقة الطيبة مع طليقته بسمة بوسيل، مؤكدًا أنه لا يزال يستعين برأيها الفني، وقال:
"حتى بعد الانفصال، بسمة هي أول من أستشيرها في أغنياتي، وهي أصبحت محترفة في الغناء، وتقترح عليّ عُربًا أضيفها في غنائي، وأحيانًا أكتشف أنها أصلاً مأخوذة مني!"

 

لبنان 24 

 

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد المساجد في العاصمة عمان

أخبار محلية أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

غغتغا

تكنولوجيا نصائح مهمة من واتساب للمستخدمين‎‏ لحماية رسائلهم الخاصة

العاصمة عمان

أخبار محلية اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

برببر

تكنولوجيا لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين



 
 





الأكثر مشاهدة