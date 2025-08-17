شاهد أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب على المسرح

الوكيل الإخباري- شهد حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي لحظة مفاجئة ومميزة، بصعود الفنانين أحمد حلمي وعمرو يوسف إلى المسرح خلال أدائه أغنية "يا بخته"، حيث شاركاه الرقص وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتوقف الهضبة عن الغناء ليحييهما، معبّرًا عن سعادته بوجودهما، ليرد أحمد حلمي قائلاً: "عمرو دياب سيبقى الرقم واحد دائمًا"، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور.



الحفل انطلق بأغنية "يا أنا يا لأ"، واستمر ساعتين قدّم خلالهما دياب باقة من أشهر أعماله، من بينها "خطفوني"، "انت الحظ"، "نور العين"، و"ليلي نهاري"، وسط أجواء من الحماس والتصفيق المتواصل.



وفي سياق آخر، تواصل أغنية "بابا" من ألبوم "ابتدينا" تصدّرها لقوائم الاستماع على منصات مثل أنغامي وسبوتيفاي لأكثر من 20 يومًا، بالإضافة إلى تصدّرها مبيعات آيتونز مصر لأسبوعين متتاليين



ويستعد عمرو دياب حاليًا لإحياء حفل جماهيري جديد في بيروت نهاية أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.



