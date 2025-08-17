شاهد أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب على المسرح

وتوقف الهضبة عن الغناء ليحييهما، معبّرًا عن سعادته بوجودهما، ليرد أحمد حلمي قائلاً: "عمرو دياب سيبقى الرقم واحد دائمًا"، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور.
الحفل انطلق بأغنية "يا أنا يا لأ"، واستمر ساعتين قدّم خلالهما دياب باقة من أشهر أعماله، من بينها "خطفوني"، "انت الحظ"، "نور العين"، و"ليلي نهاري"، وسط أجواء من الحماس والتصفيق المتواصل.
وفي سياق آخر، تواصل أغنية "بابا" من ألبوم "ابتدينا" تصدّرها لقوائم الاستماع على منصات مثل أنغامي وسبوتيفاي لأكثر من 20 يومًا، بالإضافة إلى تصدّرها مبيعات آيتونز مصر لأسبوعين متتاليين
ويستعد عمرو دياب حاليًا لإحياء حفل جماهيري جديد في بيروت نهاية أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.
-
أخبار متعلقة
-
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
-
بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل
-
ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة
-
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
-
راغب علامة يرقص مع معجبة في فقرا.. وموجة انتقادات تعود للواجهة - فيديو
-
نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
-
بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقها
-
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي - فيديو